Marino ammette: "Una sconfitta contro il Genoa per il Milan sarebbe stata un po' troppo"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Pasquale Marino ha commentato così il pari tra Milan e Genoa: "Se il calcio di rigore fosse stato calciato diversamente la partita sarebbe finita in altro modo. II Milan ha creato tanto, la sconfitta sarebbe stata, forse, un po' troppo".

Che Genoa ha visto? In chiave salvezza un pareggio importante.

"Ha fatto un'ottima partita. Anche nel secondo tempo quando il Milan ha spinto di più si sono difesi con ordine. Leali ha fatto qualche bella parata. Nel complesso ho visto un'ottima partita da parte del Genoa".

Questo il tabellino di Milan-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

MILAN-GENOA 1-1

Marcatori: 28’ Colombo, 90’+2 Leao.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 76’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 65’ Fullkrug), Fofana (dal 46’ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dal 64’ Ellertsson), Frendrup, Thorsby (dal 64’ Masini), Martin (dal 83’ Stanciu); Vitinha (dal 75’ Ekhator), Colombo (dal 83’ Otoa). A disp. Lysionok, Sommariva, Cuenca, Fini, Venturino, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 70’ Gabbia, 80’ Leali, 90’+6 Pavlovic, 90'+7 Maignan.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.

Note: 58’ gol annullato a Pulisic per un tocco di mano, 90'+9 Stanciu rigore sbagliato.