Il Manchester City paga la clausola da 65 milioni per un altro attaccante
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il Manchester City ha formalizzato l'acquisto di Antoine Semenyo, ventiseienne attaccante del Bournemouth, che ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo. Per averlo la squadra allenata da Guardiola ha pagato la clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (quasi 75 milioni di euro), bruciando la concorrenza di squadre del calibro di Manchester United, Liverpool, Spurs e Chelsea. Semenyo, nato a Londra, gioca nella nazionale del Ghana, paese di origine del padre. Nel gennaio 2023 era passato dal Bristol City al Bournemouth per 10 milioni di sterline. (ANSA).
Pubblicità
News
Bianchin: "Allegri, a fine Milan-Genoa, è un contrasto vivente: prima sorride ma parla in modo critico, poi si fa più serio e dice di essere stato fortunato"
MN - Pardo: "A livello numerico, la rosa del Milan è un po' corta. Ci sono margini di miglioramento in difesa"
Le più lette
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com