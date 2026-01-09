Il Manchester City paga la clausola da 65 milioni per un altro attaccante

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il Manchester City ha formalizzato l'acquisto di Antoine Semenyo, ventiseienne attaccante del Bournemouth, che ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo. Per averlo la squadra allenata da Guardiola ha pagato la clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (quasi 75 milioni di euro), bruciando la concorrenza di squadre del calibro di Manchester United, Liverpool, Spurs e Chelsea. Semenyo, nato a Londra, gioca nella nazionale del Ghana, paese di origine del padre. Nel gennaio 2023 era passato dal Bristol City al Bournemouth per 10 milioni di sterline. (ANSA).