Mancano 10 giornate al termine della Serie A: il programma del prossimo turno
Il 28° turno di Serie A Enilive è passato agli archivi con la vittoria della Lazio per 2-1 in extremis sul Sassuolo all'Olimpico di lunedì sera. Ora è tempo di guardare al prossimo weekend che, di fatto, immette sul rettilinea finale: mancano dieci giornate al termine del campionato. Ci saranno gare importantissime a qualsiasi altitudine. L'Inter ospita l'Atalanta per reagire dopo il Derby, il Milan è ospite della Lazio per provare invece a dare continuità. Super sfida anche quella tra Como e Roma con le due squadre appaiate al quarto posto. Anche in zona salveza scontro diretto mica da ridere: allo Zini si gioca Cremonese-Fiorentina.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
