Milan, oggi Bartesaghi incontrerà i tifosi milanisti allo Store di Via Dante

Milan, oggi Bartesaghi incontrerà i tifosi milanisti allo Store di Via Dante
Oggi alle 07:10News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

Come comunicato sul sito ufficiale dell'AC Milan, Davide Bartesaghi vi aspetta oggi, giovedì 12 marzo alle 17.00 in via Dante. Nuovo appuntamento rossonero al Flagship Store di via Dante, pronto ad accogliere Davide Bartesaghi. Il nostro numero 33, cresciuto nel Settore Giovanile milanista, sarà presente nel negozio nel cuore di Milano giovedì 12 marzo alle ore 17.00, pronto a incontrare i tifosi milanisti dopo la bella vittoria nel Derby.

Per partecipare all'evento sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 50 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di giovedì stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo Meet&Greet. Per scattare un selfie, per far firmare un vostro gadget, per vivere e condividere un momento unico: Davide vi aspetta al Flagship Store di via Dante, non mancate!