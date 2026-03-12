Ricavi dagli sponsor di maglia, la classifica della Serie A: Milan in vetta
Calcio e Finanza ha stilato la classifica delle squadre di Serie A per i ricavi provenienti dagli sponsor di maglia. In questo momento i rossoneri condividono la vetta con l'Inter ma, a partire dalla prossima stagione, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza a ottobre 2025, i rossoneri dovrebbero portare la cifra incassata da Emirates a 35 milioni, dato di cui si avrà ufficialità solo nel bilancio al 30 giugno 2027 e che in caso porterà la società di Via Aldo Rossi alla prima posizione solitaria. La Roma, grazie al recente accordo con Eurobet.live si inserisce davanti al Napoli, che si ferma sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC. Di seguito, la classifica dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2025/26:
LA CLASSIFICA
1. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
19. Cremonese – Iltainox: n.d.
20. Lazio – nessun main sponsor
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan