La classifica di Serie A dopo 28 giornate: Milan a -7 dall'Inter e a +9 sul quinto posto

La vittoria della Lazio sul Sassuolo per 2-1, maturata lunedì sera in uno stadio Olimpico semi-deserto, ha chiuso il programma della 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un weekend che ha, come sempre, ridisegnato la classifica su più livelli. Il Milan con la vittoria nel Derby si è portato a -7 dall'Inter capolista ma soprattutto ha allungato a +9 sul quarto e quinto posto, occupati alla stessa quota da Roma e Como. Sulla Juventus i punti di vantaggio sono 10. La prossima gara dei rossoneri sarà proprio contro la Lazio, domenica prossima nella capitale alle 20.45.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15