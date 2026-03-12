Il CorSport: "Ibra il cicerone sponsorizza il Milan negli USA"

di Federico Calabrese

Un Milan sempre di più targato USA. Ne parla questa mattina in edicola l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Ibra il cicerone sponsorizza il Milan negli USA". Magari per la presenza di captain America Pulisic, oper la proprietà statunitense, ecco che l'attenzione dei media americani per il Diavolo è sempre più crescente.

Le telecamere di CBS Sports Golazo sono entrati nei viali di Milanello accompagnati da Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, il quale ha spiegato loro i tratti principali del progetto. Tra i personaggi più interessanti? Massimiliano Allegri.