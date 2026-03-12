Il CorSport: "Ibra il cicerone sponsorizza il Milan negli USA"
MilanNews.it
Un Milan sempre di più targato USA. Ne parla questa mattina in edicola l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Ibra il cicerone sponsorizza il Milan negli USA". Magari per la presenza di captain America Pulisic, oper la proprietà statunitense, ecco che l'attenzione dei media americani per il Diavolo è sempre più crescente.
Le telecamere di CBS Sports Golazo sono entrati nei viali di Milanello accompagnati da Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, il quale ha spiegato loro i tratti principali del progetto. Tra i personaggi più interessanti? Massimiliano Allegri.
Pubblicità
News
Senza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Riccidi Franco Ordine
Le più lette
4 Dall'estero, Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Milan-Scudetto, una missione (quasi) impossibile, tra un distacco importante e un calendario complicato
Doveri va in Serie B dopo il Derby. Punizione? Tutt'altro. Rocchi gli affida il big match che vale un pezzo di promozione in Serie A
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com