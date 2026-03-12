Fofana assist-man: i numeri del centrocampista e il podio rossonero

Per questo finale di stagione, il Milan vuole godersi il miglior Fofana. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante periodi altalenanti, il francese è il miglior passatore del Milan nelle ultime due stagioni con 13 passaggi vincenti in 78 partite.

Il centrocampista è a pari merito con Leao, due in meno di Pulisic, terzo con 12 assist; gli altri due della top five sono più staccati e non indossano più la maglia rossonera: parliamo di Theo Hernandez che è quarto con 6 assist in 49 presenze, poi Tammy Abraham quinto con 6 assist in 44 partite.