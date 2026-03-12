Il Municipio 7 di Milano ha invitato la Giunta municipale a sostenere iniziative dedicate allo sport femminile nell’area del nuovo stadio

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), "il Consiglio del Municipio 7 di Milano ha invitato la Giunta municipale a sostenere iniziative dedicate allo sport femminile nell’area dello Stadio Giuseppe Meazza e nel futuro sviluppo della zona nell’ambito del progetto di Inter e Milan per la realizzazione di un nuovo impianto". La mozione è stata approvata dal Municipio e punta "a rafforzare il riconoscimento e la promozione delle discipline sportive praticate dalle donne, sia sul piano culturale sia su quello infrastrutturale".

Continua poi Calcio e Finanza: "Tra le prime indicazioni contenute nel documento c’è il sostegno all’ampliamento del Museo di San Siro, con la creazione di una sezione permanente dedicata alla storia dello sport femminile. L’obiettivo è raccontare le conquiste delle atlete dalle origini fino ai giorni nostri, attraverso cimeli e fotografie, e valorizzare in particolare le grandi campionesse olimpiche".