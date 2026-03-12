Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: poche speranze per l'Italia
Dopo la due giorni di Champions League, le possibilità che l'Italia possa sperare per il secondo slot extra nel Ranking UEFA sono sempre minime. Il sorteggio di EL con Bologna e Roma non è stato d'aiuto, la Fiorentina dovrà andare in fondo in Conference.
RANKING UEFA STAGIONALE PER DUE POSTI EXTRA IN CHAMPIONS LEAGUE 2026/27
1. Inghilterra 22.513 (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Spagna 18.031 (6 su 8)
-----------------------------
3. Germania 18.000 (5 su 7)
4. Italia 17.357 (4 su 7)
5. Portogallo 16.600 (3 su 5)
6. Francia 16.250 (4 su 7)
7. Polonia 15.250 (2 su 4)
8. Grecia 12.900 (2 su 5)
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
