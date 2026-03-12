Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: poche speranze per l'Italia

Dopo la due giorni di Champions League, le possibilità che l'Italia possa sperare per il secondo slot extra nel Ranking UEFA sono sempre minime. Il sorteggio di EL con Bologna e Roma non è stato d'aiuto, la Fiorentina dovrà andare in fondo in Conference.

RANKING UEFA STAGIONALE PER DUE POSTI EXTRA IN CHAMPIONS LEAGUE 2026/27

1. Inghilterra 22.513 (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Spagna 18.031 (6 su 8)

-----------------------------

3. Germania 18.000 (5 su 7)

4. Italia 17.357 (4 su 7)

5. Portogallo 16.600 (3 su 5)

6. Francia 16.250 (4 su 7)

7. Polonia 15.250 (2 su 4)

8. Grecia 12.900 (2 su 5)