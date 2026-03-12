AC Milan Hall of Fame presented by Emirates: al via le nuove votazioni

vedi letture

AC Milan chiama nuovamente a raccolta i suoi tifosi invitandoli a scegliere i tre nuovi membri della Hall of Fame presented by Emirates, l'iniziativa con cui il Club celebra e riconosce i calciatori che hanno segnato in modo indelebile la storia rossonera.

Lanciata in occasione del 125° Anniversario di AC Milan, la Hall of Fame ha già registrato l'ingresso di Franco Baresi come Membro Onorario, nominato nel suo 50° anno con il Club, e di tre Membri Eletti dai tifosi: gli attaccanti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten. Nelle prossime settimane la votazione vedrà protagonisti i migliori centrocampisti che hanno indossato i nostri colori, incarnando i valori rossoneri dentro e fuori dal campo.

Saranno 30 i candidati che, da giovedì 12 marzo, si contenderanno i tre posti disponibili nella Classe del 2026. Il processo di selezione sarà guidato dai tifosi, che potranno esprimere la propria preferenza sulla piattaforma AC Milan e partecipare all'estrazione per vincere una maglia rossonera autografata. Nelle prime due settimane di votazione la lista iniziale sarà progressivamente ridotta fino a individuare otto finalisti, dai quali emergeranno i tre nuovi Membri Eletti. I vincitori saranno premiati in occasione di Milan-Juventus, partita di cui Emirates sarà Match Sponsor, e riceveranno l’esclusivo trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker rossonero.

"Con questa iniziativa non vogliamo soltanto celebrare il passato del nostro Club", ha dichiarato Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Milan, "ma ispirare generazioni di futuri milanisti a scrivere nuove pagine di storia. La lista dei candidati per la Classe del 2026 è composta da giocatori che hanno rappresentato il Milan in periodi diversi, ma che hanno in comune una fortissima identità rossonera. Sarà per me motivo d'orgoglio accogliere nella Hall of Fame le leggende che saranno scelte dai nostri tifosi".

Nei prossimi anni l'iniziativa proseguirà celebrando i portieri e i difensori che hanno reso grande il nostro Club. Per maggiori informazioni sulla Hall of Fame presented by Emirates, visita il sito acmilan.com.