Europa League, stasera gli ottavi di andata: il programma completo

Europa League, stasera gli ottavi di andata: il programma completoMilanNews.it
Oggi alle 12:10
di Federico Calabrese

Dopo la due giorni di Champions League, oggi parte il programma degli ottavi di finale di Europa League. Questo il programma di oggi con le partite valevoli per l’andata, su tutte spicca il derby italiano tra Bologna e Roma.

EUROPA LEAGUE, GLI OTTAVI DI ANDATA

alle 18.45:

BOLOGNA-ROMA

LILLE-ASTON VILLA

STOCCARDA-PORTO

PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA

alle 21.00: 

NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND

CELTA VIGO-OLYMPIQUE LIONE

GENK-FRIBURGO

FERENCVÁROS-BRAGA