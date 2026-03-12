Europa League, stasera gli ottavi di andata: il programma completo
MilanNews.it
Dopo la due giorni di Champions League, oggi parte il programma degli ottavi di finale di Europa League. Questo il programma di oggi con le partite valevoli per l’andata, su tutte spicca il derby italiano tra Bologna e Roma.
EUROPA LEAGUE, GLI OTTAVI DI ANDATA
alle 18.45:
BOLOGNA-ROMA
LILLE-ASTON VILLA
STOCCARDA-PORTO
PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA
alle 21.00:
NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND
CELTA VIGO-OLYMPIQUE LIONE
GENK-FRIBURGO
FERENCVÁROS-BRAGA
Pubblicità
News
Senza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Riccidi Franco Ordine
Le più lette
4 Dall'estero, Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com