M.Orlando: "Glasner o Slot? lo vorrei Conte al Milan, non questi"

vedi letture

L'ex giocatore Massimo Orlando vorrebbe vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan e non i nomi che circolano in questi giorni

Alla radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando, il quale ha commentato le parole di Rafael Leao che ha ribadito di voler lasciare il Milan e che non ha perso l'occasione per lanciare qualche critica a Max Allegri che lo ha schierato da prima punta: "Si sta levando qualche sassolino dalle scarpe. E' stata un'annata piena di polemiche, anche allo stadio contestazioni ad ogni partita. Allegri nella prima parte con questo 3-5-2 aveva fatto bene, ma se hai dei giocatori come Pulisic e Leao, bravi partendo dagli esterni... Allegri aveva un 4-3-3 che gli avrebbe dato Champions e più soddisfazioni".

Per il futuro della panchina del Milan, si fanno soprattutto i nom di Oliver Glasner, Arne Slot e Mauricio Pochettino, ma per Orlando i rossoneri dovrebbero puntare su un altro allenatore: "Glasner o Slot, quale la scelta migliore per il Milan? lo vorrei Conte al Milan, non questi".