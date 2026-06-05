Curva Nord Lazio, arriva una decisione clamorosa: “Non faremo l’abbonamento e non entreremo mai allo stadio”
La scorsa settimana il tifo organizzato della Lazio aveva dato appuntamento ad oggi, venerdi 5 giugno, per comunicare a tutti la propria decisione in merito alla protesta al presidente Lotito per la prossima stagione. Il giorno è arrivato e poche ore fa la Curva Nord ha rilasciato il comunicato che rende nota la loro posizione che ha del clamoroso.
"Ci vediamo costretti dunque a continuare la linea intrapresa fino ad oggi a quindi per la prossima stagione i gruppi del tifo organizzato hanno deciso che: NON si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia; Siamo coscienti del fatto che perderemo la prelazione dei nostri posti che abbiamo occupato per decenni, ma non siamo più disposti e disponibili ad accettare questa situazione, saremo presenti solo quando lo decideremo Noi. Disdiremo in blocco e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio, per sensibilizzare ulteriormente l’ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio".
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