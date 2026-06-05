Curva Nord Lazio, arriva una decisione clamorosa: “Non faremo l’abbonamento e non entreremo mai allo stadio”

vedi letture

Il tifo organizzato della Lazio ha comunicato che nessuno dei gruppi si abbonerà per la prossima stagione, che non entreranno mai allo stadio in casa (eccetto nel derby) e che disdiranno gli abbonamenti alle piattaforme che trasmettono le partite,

La scorsa settimana il tifo organizzato della Lazio aveva dato appuntamento ad oggi, venerdi 5 giugno, per comunicare a tutti la propria decisione in merito alla protesta al presidente Lotito per la prossima stagione. Il giorno è arrivato e poche ore fa la Curva Nord ha rilasciato il comunicato che rende nota la loro posizione che ha del clamoroso.

"Ci vediamo costretti dunque a continuare la linea intrapresa fino ad oggi a quindi per la prossima stagione i gruppi del tifo organizzato hanno deciso che: NON si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia; Siamo coscienti del fatto che perderemo la prelazione dei nostri posti che abbiamo occupato per decenni, ma non siamo più disposti e disponibili ad accettare questa situazione, saremo presenti solo quando lo decideremo Noi. Disdiremo in blocco e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio, per sensibilizzare ulteriormente l’ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio".