Crisi Milan, il malcontento arriva anche in Nord America: "Che prospettive abbiamo?"
Il malcontento del tifoso rossonero è uguale non solo per tutto lo stivale italiano, ma anche per l'estero. In Nord America, i colleghi del Milan Weekly Podcast esprimono puntualmente tutto il loro disappunto per queste circostanze che sono assolutamente grottesche: siamo al 5 giugno ed il Milan è senza allenatore, senza DS, senza DT e senza CEO, con la situazione che non sembra destinata a sbloccarsi a breve.
Fabio, nel suo consueto intervento al Milan Weekly Podcast, non ha peli sulla lingua: “Ogni santo giorno siamo in prima pagina. Sembriamo uno spettacolo di pagliacci. Un circo del c***o. Anzi, è un insulto al Cirque du Soleil e agli altri circhi, perché il loro almeno è un bello spettacolo, mentre il nostro fa schifo. Avete visto chi sta gestendo la nostra squadra? Avete visto cosa sta succedendo? Non c’è nessuno. Che prospettive abbiamo?
Abbiamo a che fare con uno che starà in TV per un mese e che nel frattempo deve decidere quale sarà il nostro futuro (Ibrahimovic, ndr). Vi rendete conto di quanto sia snervante? Tutti dovrebbero essere preoccupati, perché la “banter era” è così vicina che, se non cambiamo le cose adesso, prima che sia troppo tardi, torneremo indietro di cinque, sei, sette anni prima di tornare ad essere qualcosa di minimamente serio”.
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