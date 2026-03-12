Conference League, stasera gli ottavi di andata: il programma completo

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:30News
di Federico Calabrese

Dopo la sfide di Champions League, oggi continua il programma europeo con gli ottavi di andata di Europa League e Conference League. In Conference sarà impegnata la Fiorentina, in casa contro il Rakow. Questo il programma delle partite odierne.

CONFERENCE LEAGUE, GLI OTTAVI DI ANDATA

alle 18.45 Rijeka-Strasburgo
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
Samsunspor-Rayo Vallecano
Az Alkmaar-Sparta Praga

alle 21 Crystal Palace-Aek Larnaca
Sigma Olomuc-Mainz
Celje-Aek Atene
FIORENTINA-Rakow