Gila in cima alla lista per la difesa: ecco perché piace ad Allegri

In casa rossonera si continua a pensare alla programmazione del Milan che verrà, e il primo obiettivo per la nuova difesa rossonera resta Mario Gila. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come lo spagnolo piaccia a Massimiliano Allegri.

Gila infatti può giostrare sia come braccetto sia da perno centrale nella linea difensiva a tre. Il centrale spagnolo è un elemento che conosce bene il nostro campionato e inoltre non avrebbe problemi di adattamento.