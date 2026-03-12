Milan, Gimenez spera nella convocazione già contro la Lazio

Il Milan prosegue a Milanello gli allenamenti in vista della gara di domenica sera sul campo della Lazio. Santiago Gimenez, out da fine ottobre per un problema alla caviglia (a metà dicembre è stato anche operato), è tornato ad allenarsi in gruppo e, come riporta questa mattina Tuttosport, spera nella convocazione già per la trasferta dell'Olimpico.

Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, tra oggi e domani sono previste le prove tattiche, con Max Allegri che dovrà decidere se confermare a sinistra Pervis Estupinan o ridare la maglia da titolare a Davide Bartesaghi e chi tra Samuele Ricci e Ardon Jashari prenderà il posto dello squalificato Adrien Rabiot.