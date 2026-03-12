Verso Lazio-Milan, ecco i piani di Allegri per l'attacco rossonero

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, che ha permesso di salire a -7 dai nerazzurri, il Milan si prepara alla trasferta di domenica sera a Roma, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una gara ostica da non sbagliare.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi inizieranno le prove tattiche di Massimiliano Allegri per la sfida contro i biancocelesti. Davanti si va verso la conferma della coppia formata da Christian Pulisic e Rafa Leao, dopo l'impiego dei due nel derby di domenica scorsa.