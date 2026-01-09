De Rossi a Sky: "Il Milan forse non meritava di perdere, ma noi meritavamo di vincere per i nostri tifosi e la prestazione dei ragazzi"

Nel post partita di Milan-Genoa anche l'allenatore del Grifone Daniele De Rossi è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la partita. Le sue dichairazioni.

Punto guadagnato o due punti persi?

“Brucia perché al di là dei punti che sono importanti fa male vedere i ragazzi tornare a testa bassa negli spogliatoi. Portare un punto a casa tra Milan, inter ed Atalanta e folle. Il Diavolo non avrebbe meritato di perdere per quanto fatto nel secondo tempo, ma i miei giocatori e i tifosi meritavano di vincerla, perché siamo stati compatti e con grande cuore”.

3 rigore sbagliato in stagione

“Si, sono punti pesanti. Ci siamo allenati, li abbiamo battuti alla fine di ogni allenamento. Io quello che gli chiedo è di tirarli come farebbero in partita. Ho deciso io di far tirare Stanciu, che in allenamento li tira benissimo. I rigori si sbagliano, l’ho fatto io ed altri ancora più forti di noi. Bisogna andare avanti”.

Sei pronto ad accogliere Bento?

“Vediamo, aspettiamo l’ufficialità. Nicola sapeva che avremmo cercato un altro portiere, e non potevo fare finta di niente, glielo volevo dire. È un ottimo portiere.