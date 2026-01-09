Bierhoff ha chiamato Fullkrug: il numero 9 del Milan rivela cosa gli ha detto

Nella sala conferenze di Casa Milan, sede ufficiale del club rossonero, ha preso la parola il nuovo centravanti milanista Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo colpo del mercato invernale per il Diavolo e va a rinforzare il reparto offenisvo di Massimiliano Allegri con delle caratteristiche che mancavano e che lo stesso tecnico livornese ricercava da tempo. L'ex West Ham ha già collezionato due presente e oggi si è presentato alla stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Conoscevi Milano? Ancora su Bierhoff:

"Ho già visto Milano molte volte in passato. Sicuramente qui non devo fare giri turistici, sono qua per fare gol e avere successo come giustamente faceva anche Bierhoff. Mi ha chiamato, mi ha raccontato di Milano, la città, la squadra e della magia del giocare per il Milan, della volontà costante di giocare a San Siro per rendere orgogliosi i tifosi. Per vincere servono i gol degli attaccanti, dobbiamo fare tutti più gol. Rafa e Chris per ora sono stati bravissimi, male non fa se ci sono altri attaccanti che possono segnare tanto".