Confermata la squalifica a Tomori: salterà la gara con la Fiorentina

In un primo momento non ci si era accorti ma questa mattina è emerso che nel finale concitato di ieri tra Milan e Genoa, con il Grifone che sull'1-1 a tempo scaduto ha sbagliato il possibile rigore della vittoria, il direttore di gara Mariani ha ammonito anche Fikayo Tomori. Un giallo molto pesante per il centrale inglese rossonero che, infatti, era diffidato e per questo motivo sarà costretto a saltare la partita contro la Fiorentina, che il Diavolo giocherà in trasferta domenica alle ore 15.

La conferma della squalifica è arrivata direttamente dal comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato questo pomeriggio: "TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)". Il numero 23 dunque ha ricevuto il giallo per le proteste dopo l'assegnazione del rigore, esattamente come Maignan (multato anche di 1.500 euro perché capitano) e Pavlovic: tre ammoniti per un singolo episodio.

Tutti gli squalificati della prossima giornata:

- Mattia Zaccagni (Lazio)

- Cesare Casadei (Torino)

- Bryan Cristante (Roma)

- Fikayo Tomori (Milan)