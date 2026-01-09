Ds Napoli: "Arbitri? Momento storico non felice. Il VAR sta penalizzando"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nel corso del pomeriggio di Radio CRC per parlare della squadra partenopea, al momento terza in classifica dietro Inter e Milan. Il dirigente si è espresso molto duramente sulla categoria arbitrale. Le sue dichiarazioni.

Il commento sugli arbitri e sul VAR: "Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l'arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR. Abbiamo sempre sperato e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare l'andamento della partita non è ammissibile. Faccio riferimento a quanto successo a noi mercoledì, ma anche a quanto succede in altri campi e per altre squadre".

Il commento sull'AIA: "Cosa chiedo all'AIA? Penso che in questo momento anche noi addetti ai lavori dovremmo fare un ragionamento su quello che sta succedendo e su come poter migliorare questa situazione. Oggi sicuramente viviamo un periodo non positivo".