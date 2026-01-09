Gabbia: "Fofana non deve dirci niente. Sa cosa pensiamo di lui, sa che se ha bisogno ci siamo"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa su Youssouf Fofana, protagonista sfortunato di un clamoroso gol sbagliato in Milan-Genoa: "Onestamente in questo momento abbiamo parlato poco, ha parlato il mister. Il momento è di rabbia. Youssouf sa cosa pensiamo di lui: non deve dirci niente, sa che se ha bisogno ci siamo. Non ci saranno problemi: tutti remiamo dalla stessa parte. Non c'è mai una accusa nei confronti di qualcuno, ma è sempre il gruppo che fa i risultati".

L'ESULTANZA DI LEAO PER FOFANA

Youssouf Fofana ha disputato un primo tempo difficile contro il Genoa, prima di essere sostituito da Massimiliano Allegri; in particolare, il francese è stato sfortunatissimo protagonista di un clamoroso gol mancato per i rossoneri: su una palla solo da spingere in rete, il 19 è scivolato perdendo l'occasione e disperandosi per l'accaduto. Al termine della partita, sui social, Fofana ha pubblicato una foto scrivendo: "Mi dispiace tanto".

Gol di Leao con dedica speciale per Youssouf Fofana, sostituito all'intervallo di Milan-Genoa dopo un errore inspiegabile a porta vuota che l'ha evidentemente condizionato dal punto di vista mentale. Già durante il primo tempo Rafa e Pulisic erano andati a consolarlo e spronarlo. Sostituito all'intervallo per Loftus-Cheek, Fofana è rimasto in panchina con il cappuccio tirato sul volto, evidentemente rabbuiato. Al momento del gol nel recupero, minuto 92, Leao non ha voluto sentire ragioni. Né esultanza di gruppo e né palla subito rimessa a centrocampo: Rafa è corso velocemente verso la panchina per esultare proprio con il compagno. Un bel gesto del portoghese.