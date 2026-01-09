Milan e Udinese sono le squadre con più rigori contro nella Serie A 2025-2026

vedi letture

Quello fischiato dall'arbitro Mariani al Genoa è il sesto rigore contro il Milan in questa Serie A 2025-2026: a parte l'Udinese, anche lei a quota sei, nessuna squadra in questo campionato ha avuto più penalty a sfavore del Diavolo. Prima di quello poi fallito da Stanciu, ai rossoneri sono stati fischiati rigori contro nelle partite con Napoli, Pisa, Roma, Inter e Torino.

Questo il tabellino di Milan-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

MILAN-GENOA 1-1

Marcatori: 28’ Colombo, 90’+2 Leao.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 76’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 65’ Fullkrug), Fofana (dal 46’ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dal 64’ Ellertsson), Frendrup, Thorsby (dal 64’ Masini), Martin (dal 83’ Stanciu); Vitinha (dal 75’ Ekhator), Colombo (dal 83’ Otoa). A disp. Lysionok, Sommariva, Cuenca, Fini, Venturino, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 70’ Gabbia, 80’ Leali, 90’+6 Pavlovic, 90'+7 Maignan.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.

Note: 58’ gol annullato a Pulisic per un tocco di mano, 90'+9 Stanciu rigore sbagliato.