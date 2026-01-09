Cuomo: "Mi auguro a Firenze di vedere una partita schifosa, brutta, sofferta, inguardabile, ma che ti fa vincere 0-1. 2.83 xG fanno un punto, 0-1 brutto sono tre"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it al termine di Milan-Genoa, match terminato 1-1 a San Siro per effetto delle reti di Lorenzo Colombo per i liguri nel primo tempo e del pareggio al 92esimo per i rossoneri targato Rafael Leao: "Ho detto ad Allegri: 'Stasera ha messo d'accordo tutti gli scienziati del calcio che avranno apprezzato la prestazione, i 33 tiri, le tante occasioni, poi però 1-1. Sottinteso: preferisco giocare male e vincere 1-0. Il risultatismo di Allegri non ha eguali. Mi auguro a Firenze di vedere una partita schifosa, brutta, sofferta, inguardabile, ma che ti fa vincere 0-1. Perché 1-0 sono tre punti, 30 tiri verso lo specchio e 2.83 di xG sono un punto. I tifosi del Milan non sono rammaricati dalla prestazione, ma dal risultato. Ripeto: non è un problema di prestazione.

Il Milan non è che deve giocare meglio a Firenze, ma deve giocare peggio! Più dietro, più scolastici, più brutti, ma davanti 1-0. E, invece, col Genoa il colpo di esterno, il colpo di tacco, la palombella sul secondo palo... E 1-0 Genoa, gol di Colombo che ieri sera sembrava Ibrahimovic. È la dura legge del gol. Ora siamo nell'era del derzerbismo, del guardiolismo, ma la dura legge del gol è sempre quella".