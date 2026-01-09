Adani sul Milan: "Queste partite non portano nessuno da nessuna parte"

Con la chiusura del turno infrasettimanale giovedì sera, il podcast Viva El Futbol con ospiti Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è andato in onda in via straordinaria subito dopo il pareggio tra Milan e Genoa per 1-1. Proprio Lele Adani si è lasciato andare a un lungo commento sulla sfida tra i rossoneri e il Grifone, cercando di dare la propria lettura della gara che si è giocata sul prato di San Siro.

Il commento di Lele Adani sulla partita tra Milan e Genoa: "Io ho visto il Genoa, che è una squadra che fa fatica a giocare, arrivare a San Siro quasi con l’atteggiamento di una provinciale di una volta, però centrata e seria. Quelle due o tre volte che è salita ha dato fastidio fino poi a fare gol a un Milan che per me è sempre lo stesso Milan. Devo valutare, nella lentezza, nel disordine, nell’avversario che ti porta quasi a non giocare, che il Milan ha tirato anche più di altre volte. Io penso che queste partite non portano da nessuna parte nessuno: secondo me porta poco lontano anche il Genoa".