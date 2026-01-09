Milan-Genoa 1-1: Christian Pulisic eletto MVP della partita

I tifosi del Milan hanno scelto Christian Pulisic come miglior giocatore del match di ieri contro il Genoa: "In una serata intensa a San Siro, il Milan conquistato il pareggio contro il Genoa grazie a un gol di Rafael Leão nei minuti di recupero. Tuttavia, è stato Christian Pulisic il miglior rossonero della partita secondo i tifosi milanisti. L'attaccante statunitense ha dimostrato di essere il più propositivo in campo, creando numerose occasioni e mantenendo costantemente sotto pressione la difesa avversaria.

Pulisic ha messo in mostra tutta la sua classe con otto tentativi di tiro, di cui due nello specchio della porta. La sua capacità di dribbling e la visione di gioco hanno creato scompiglio nella retroguardia del Genoa, rendendolo una minaccia costante. Anche se il suo gol è stato annullato dal VAR, la sua determinazione non è mai venuta meno.

Le statistiche di Pulisic parlano chiaro: 36 passaggi precisi e quattro tiri bloccati, dimostrando il suo impegno sia in fase offensiva che difensiva. La sua presenza in campo è stata fondamentale per il Milan, che ha beneficiato della sua energia e creatività per tutta la durata del match.

Con quasi il 50% dei voti, Pulisic è stato eletto MVP dai tifosi sull'AC Milan Official App, superando Leão, Pavlovic e Rabiot. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così" scrive il sito ufficiale del club rossonero.