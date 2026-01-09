Il commento del club a Milan-Genoa: "Nonostante il dominio territoriale e le numerose occasioni create, il pari è arrivato solo alla fine"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Genoa (1-1):

"Il Milan ha affrontato il Genoa nella 19ª giornata di Serie A 2025/26, che si è chiusa con un pareggio per 1-1. La partita, giocata a San Siro, ha visto i rossoneri rincorrere il risultato dopo il vantaggio iniziale di Colombo per il Genoa al 28' del primo tempo. Nonostante il dominio territoriale e le numerose occasioni create, i padroni di casa hanno trovato il gol solo nei minuti di recupero, grazie a un colpo di testa di Leão. Con questo risultato, il Milan mantiene il secondo posto in classifica, a quota 39 punti. La squadra di Allegri prosegue la sua striscia di imbattibilità in campionato, nonostante il pareggio lasci un po' di amaro in bocca per le tante occasioni create.

I rossoneri hanno mostrato grande determinazione e spirito di squadra, nonostante le difficoltà incontrate nel corso del match. La formazione di Allegri ha cercato di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, ma ha dovuto fare i conti con un Genoa ben organizzato in difesa. Le sostituzioni effettuate nel secondo tempo, tra cui l'ingresso di Loftus-Cheek e Füllkrug, hanno dato nuova linfa alla squadra, che nel finale ha trovato il gol con Leão. Nonostante l'esito non pienamente soddisfacente, su questa prestazione i rossoneri possono continuare a costruire, trovando sempre maggiore concretezza per poter tornare subito a collezionare i risultati desiderati nelle prossime sfide".