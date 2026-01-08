Milan, c'è fiducia anche per il rinnovo di Fikayo Tomori

vedi letture

In questi giorni in casa rossonera si parla tanto del rinnovo di Mike Maignan che è vicino a firmare fino al 2031. Il Milan sta lavorando anche per un altro prolungamento, vale a dire quello di Fikayo Tomori, il cui attuale contratto scade nel 2027: secondo quanto riferisce Tuttosport, in via Aldo Rossi c'è fiducia anche su questo fronte.

Dopo il match vinto contro l'Hellas Verona a fine dicembre, Tomori ha dichiarato a DAZN: "Quest’anno mi piace come sto giocando e come sta giocando la squadra. Oggi era molto importante per la nostra corsa. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno poca esperienza. Sono disponibili per aiutare la squadra e stanno dimostrando di poterlo fare anche nei momenti difficili. Io mi sto godendo il mio calcio e la vita qua. Alle cose fuori dal campo ci pensano la società e i miei agenti, io sono concentrato sulle cose che sto facendo in campo. Questa è la cosa più importante per me”.