Verso Milan-Genoa: le probabili formazioni delle due squadre

Verso Milan-Genoa: le probabili formazioni delle due squadreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Genoa per la gara di questa sera a San Siro valida per la 19^ giornata di Serie A:

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. 

GENOA: (3-5-2) Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovski, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna