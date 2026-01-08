Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: finalmente Leao e Pulisic insieme dall'inizio

Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: finalmente Leao e Pulisic insieme dall'inizioMilanNews.it
© foto di DANIELE MASCOLO
Oggi alle 19:25Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.