Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: finalmente Leao e Pulisic insieme dall'inizio
MilanNews.it
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Mariani di Aprilia.
Pubblicità
Primo Piano
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia particolare”
Rinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafededi Franco Ordine
Le più lette
4 MN - Trauma distorsivo con danno capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro per Di Siena: si valuta l'operazione
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia particolare”
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com