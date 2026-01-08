live mn Milan-Genoa (1-1): Leao risponde a Colombo, i liguri sbagliano un rigore al 99'

vedi letture

- Succede di tutto a San Siro: dopo che il primo tempo si è chiuso 1-0 per il Genoa, nella ripresa il Milan attacca per tutto il tempo creando un numero incredibile di occasioni da gol e trovando la rete del pari al 92'. Ma pochi minuti dopo i rossoneri rischiano di andare ancora sotto, ma per fortuna Stanciu ha calciato alto un rigore fischiato al 95' dall'arbitro Mariani.

100' Fine della partita.

99' FUORIIIII!!! Stanciu sbaglia dagli 11 metri, calciando alto sopra la traversa.

98' Lungo check del VAR, ma rigore confermato.

95' Rigore per il Genoa.

94' Cross di Pulisic dalla destra, sponda di Pavlovic per Fullkrug che prova la girata, pallone ribattuto da un giocatore del Genoa.

92' GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! LEAOOOOOOOOOO!!! Corner dalla sinistra di Modric e colpo di testa del portoghese che batte Leali.

92' Pulisic controlla in area e prova il diagonale, pallone fuori di poco dopo una deviazione.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Leali salva su Pulisic: cross di Pavlovic e girata dell'americano, ma c'è una grande parata del portiere del Genoa.

83' Altri due cambi nel Genoa: fuori Martin e Colombo, dentro Otoa e Stanciu.

82' Cross a rientrare di Martin dalla destra e colpo di testa di Colombo, fuori non di molto.

80' Giallo per Leali per perdita di tempo.

79' Athekame ci prova da lontano, conclusione centrale, Leali blocca a terra.

76' Bel cross dalla sinistra di Bartesaghi per Pulisic che colpisce di testa, ma Leali blocca a terra.

75' Cambi nelle due squadre: nel Genoa esce Vitinha e entra Ekhator, mentre nel Milan Gabbia lascia il posto ad Athekame.

73' Cross dalla destra di Modric, sponda di Loftus-Cheek ma c'è un grande intervento in uscita di Leali che anticipa Pavlovic.

70' Giallo per Gabbia.

65' Cambio nel Milan: esce Saelemaekers, entra Fullkrug.

65' Cross dalla destra di Loftus-Cheek che trova Bartesaghi, l'esterno mancino calcia di prima intenzione, pallone fuori non di molto.

64' Doppio cambio nel Genoa: fuori Malinovski e Thorsby, dentro Masini e Ellertsson.

63' Pulisic ci prova dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

58' Annullato un gol al Milan!!! Corner dalla sinistra, Gabbia prolunga sul secondo palo dove c'è Pulisic che da due passi mette dentro, ma l'americano ha colpito il pallone con la mano.

56' Angolo per il Milan dalla destra: Bartesaghi tocca all'indietro per Modric che controlla e dopo una finta prova il destro, ma scivola e la sua conclusione viene respinta da un giocatore del Genoa.

53' Azione personale di Loftus-Cheek che vince due contrasti, entra in area e prova il sinistro, conclusione ribattuta.

45' Inizia il secondo tempo della gara. Nel Milan dentro Loftus-Cheek al posto di Fofana.

- Il Genoa finisce avanti 1-0 il primo tempo grazie ad una rete al 28' dell'ex della partita Lorenzo Colombo. Il Milan non ha giocato un brutto primo tempo, creando diverse occasioni da gol e colpendo anche una traversa con Gabbia, ma ha preso gol in una delle poche volte che gli ospiti si sono visti dalle parti di Maignan.

45' Fine primo tempo.

41' Altro cross dalla sinistra di Bartesaghi e colpo di testa di Leao che però non colpisce bene e Leali può bloccare il pallone senza nessun problema.

36' Che occasione per il Milan: bel cross dalla destra di Saelemaekers, dopo un batti e ribatti (parata di Leali su Leao) la palla arriva a Fofana che deve solo calciare in porta ma scivola sul più bello e così non riesce a tirare.

34' Cross dalla sinistra di Bartesaghi, Pulisic prova ad anticipare Ostigard di testa, pallone ampiamente fuori.

31' Reazione immediata del Milan: Gabbia ci prova di testa, ma non inquadra la porta.

28' GOL DEL GENOA!!! Cross di Malinovski per Colombo che passa davanti a Gabbia e batte Maignan con il destro.

23' Punizione per il Genoa dalla fascia destra: cross in area, Colombo prova ad allungare di testa sul secondo palo, ma la palla finisce senza problemi tra le braccia di Maignan.

20' Modric fa partire la ripartenza del Milan: Leao si invola verso la porta avversario e prova il sinistro poco prima di entrare in area, conclusione ribattuta da un giocatore del Genoa.

15' Calcio di punizione per il Milan da posizione centrale qualche metro fuori dall'area di rigore: ci prova Pavlovic con il sinistro, pallone respinto dalla barriera.

10' Si vede in avanti anche il Genoa: azione personale di Vitinha che prova il destro da fuori area, il pallone finisce in corner dopo una deviazione di Tomori.

9' Bella ripartenza del Milan: Leao allarga a destra per Saelemaekers, cross morbido del belga che trova in area Pavlovic il cui colpo di testa finisce alto di poco sopra la traversa.

7' Altro corner per i rossoneri, c'è sempre Bartesaghi sul pallone: scambio tra il terzino e Modric, cross del giocatore italiano e colpo di testa di Gabbia che colpisce la traversa dopo un tocco di Leali.

5' Angolo per il Milan dalla destra: cross a rientrare di Bartesaghi, colpo di testa di Pavlovic che però viene intercettato da un giocatore del Genoa che poi allontana il pallone.

0' Si inizia: primo pallone per il Genoa.

- Le squadre sono schierate in mezzo al campo e a San Siro risuona l'inno della Serie A: il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Genoa indosserà divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco Milan e Genoa si sfideranno nel posticipo della 19^ giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per tornare a -1 dalla capolista Inter e allungare a tre punti sul Napoli terzo in classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.