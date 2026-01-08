live mn Verso Milan-Genoa: Pulisic-Leao dal 1', in difesa tornano Gabbia e Pavlovic

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

12.02 - Come annunciato da Allegri nella conferenza stampa della vigilia, oltre ovviamente al lungodegente Santiago Gimenez, non ci sarà contro il Genoa Christopher Nkunku, ancora alle prese con il suo infortunio post Verona. Nessun problema invece per Ruben Loftus-Cheek che nella giornata di martedì non si è allenato, ma stasera sarà regolarmente a disposizione.

11.50 - Ecco l'elenco dei convocati di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, per il match di questa sera in casa del Milan:

Portieri: Leali, Lysionok, Sommariva

Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby, Venturino

Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Nuredini, Vitinha

11.30 - Il Milan si schiererà con la sua formazione ideale: Maignan tra i pali, il terzetto difensivo sarà quello composto da Tomori-Gabbia-Pavlovic. Sulle corsie laterali ci saranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo spazio a Fofana, Modric e Rabiot. In attacco, solo per la seconda volta in questo campionato,ci sarà la coppia Pulisic-Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Genoa, gara valida per la 19^ giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per tenere il passo dell'Inter, che ieri ha battuto il Parma, e allungare sul Napoli, che invece non è andato oltre al 2-2 contro l'Hellas Verona. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità ch arriveranno dal ritiro della squadra milanista. Restate con noi!!!