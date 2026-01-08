Toh chi si rivede: la coppia d'attacco titolare del Milan. Finalmente Pulisic-Leao dal 1'!

Finalmente insieme: stasera a San Siro contro il Genoa, nel posticipo della 19^ giornata di Serie A, Max Allegri può finalmente schierare dal primo minuto la coppia d'attacco titolare che aveva pensato fin dall'estate per il suo Milan, cioè quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. A causa degli infortuni, prima di uno e poi dell'altro, in questo campionato i due hanno giocato insieme dal primo minuto una solo volta del derby, deciso da un gol dell'americano.

CHE COPPIA! - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che sulla carta Pulisic e Leao potrebbero essere una delle coppie più prolifiche del campionato: l'ex Chelsea è attualmente a quota otto gol in campionato, mentre il portoghese ha realizzato finora sei reti. 46 giorni dall'ultima volta i due sono finalmente pronti per scendere in campo dall'inizio insieme anche se entrambi non sono al top della forma in quanto hanno tutti due dei fastidi muscolari che non gli permettono di essere al 100% della condizione.

IN CAMPO I TITOLARISSIMI - La gara di questa sera è importantissima per la classifica visti i risultati di ieri di Inter e Napoli: il Milan deve infatti vincere per tornare a -1 dai nerazzurri e allungare leggermente sugli azzurri che ieri hanno pareggio 2-2 contro il Verona (+3 in caso di successo). E per questo motivo, nonostante il Diavolo è atteso da quattro partite nei prossimi dieci giorni, Allegri metterà in campo tutti i titolarissimi: in difesa tornano Gabbia e Pavlovic, in mezzo al campo confermatissimo Modric, così come Rabiot, mentre in attacco appunto spazio alla coppia Pulisic-Leao.