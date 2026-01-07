Probabile formazione Milan: Allegri torna coi titolari, ci sono anche Pulisic e Leao
Dopo la vittoria con il Cagliari, il Milan torna a San Siro, per la prima volta in questo 2026, per disputare la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Enilive: domani sera alle 20.45 i rossoneri ospitano il Genoa. Un'occasione ghiotta per tenere il passo di Inter e Napoli, con cui il Diavolo condivide le posizioni alte della classifica, in un mese di gennaio fitto di impegni e che potrebbe rivelarsi determinante.
Massimiliano Allegri può sorridere perchè ritroverà dal primo minuto sia Matteo Gabbia che Christian Pulisic: con l'americano a pieno regime, finalmente potrà vedersi la coppia titolare con Leao utilizzata solamente in due occasioni in questa stagione dal primo minuto. Chi non ci sarà, come annunciato da Allegri nella conferenza stampa della vigilia, è Christopher Nkunku, ancora alle prese con il suo infortunio post Verona. Nessun problema invece per Ruben Loftus-Cheek che nella giornata di martedì non si è allenato, ma domani sarà regolarmente a disposizione.
Il Milan si schiererà con una formazione molto simile a quella ideale: Maignan tra i pali e il terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic ristabilito definitivamente. Sulle corsie laterali ci saranno Saelemaekers e Bartesaghi mentre al centro sono insostituibili Modric e Rabiot, a cui farà compagnia Fofana. In attacco, come detto, si va verso la coppia Pulisic-Leao.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Rafa Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Nkunku, Gimenez
Diffidati: Tomori
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
