Probabile formazione Milan: Allegri torna coi titolari, ci sono anche Pulisic e Leao

Dopo la vittoria con il Cagliari, il Milan torna a San Siro, per la prima volta in questo 2026, per disputare la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Enilive: domani sera alle 20.45 i rossoneri ospitano il Genoa. Un'occasione ghiotta per tenere il passo di Inter e Napoli, con cui il Diavolo condivide le posizioni alte della classifica, in un mese di gennaio fitto di impegni e che potrebbe rivelarsi determinante.

Massimiliano Allegri può sorridere perchè ritroverà dal primo minuto sia Matteo Gabbia che Christian Pulisic: con l'americano a pieno regime, finalmente potrà vedersi la coppia titolare con Leao utilizzata solamente in due occasioni in questa stagione dal primo minuto. Chi non ci sarà, come annunciato da Allegri nella conferenza stampa della vigilia, è Christopher Nkunku, ancora alle prese con il suo infortunio post Verona. Nessun problema invece per Ruben Loftus-Cheek che nella giornata di martedì non si è allenato, ma domani sarà regolarmente a disposizione.

Il Milan si schiererà con una formazione molto simile a quella ideale: Maignan tra i pali e il terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic ristabilito definitivamente. Sulle corsie laterali ci saranno Saelemaekers e Bartesaghi mentre al centro sono insostituibili Modric e Rabiot, a cui farà compagnia Fofana. In attacco, come detto, si va verso la coppia Pulisic-Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Rafa Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Nkunku, Gimenez

Diffidati: Tomori

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna