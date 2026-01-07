Domani prima a San Siro per Füllkrug: un panzer come arma in più per l’attacco del Milan

Dopo il convincente esordio di Cagliari, il Milan e tutto il pubblico di San Siro si prepara ad accogliere definitivamente Niclas Füllkrug. Le sensazioni sono positive, con il tedesco che sembra già essersi calato bene nel mondo rossonero. Educato nel privato, a modo ma pronto per "spaccare" Tutto in campo. Niclas è pronto per debuttare davanti ai suoi tifosi, nella sua nuova casa.

Bene a Cagliari, domani il vero test

Una partita difficile e ricca di insidie. Il Milan domani sera affronterà il Genoa in una sfida molto delicata e per nulla da sottovalutare. I rossoneri non vincono da due anni a Milano contro il grifone, e l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi per i genoani rappresenta un vero e proprio "spauracchio" Da evitare. In Sardegna contro il Cagliari si è visto per la prima volta Niclas Füllkrug. Poco più di un 15 minuti, giocati con voglia, grinta e quel desiderio di segnare ed essere decisivo. La condizione fisica non è, giustamente, al top della forma visti i mesi giocati in Inghilterra tra stop e problemi fisici vari. Eppure, per quel poco visto finora, questo Füllkrug ha davvero l'impressione di poter fare bene e conquistare tutti.

Un'arma in più a gara in corsa

Con ogni probabilità, domani sera dall'inizio giocheranno Leao e Pulisic, con Niclas Füllkrug quindi pronto a subentrare nella ripresa. Un attaccante di fisicità ed esperienza, in grado di sporcare più palloni possibili e fare salire la squadra. Era quello che serviva, ciò che chiedeva Max Allegri da inizio stagione. Lo stesso tecnico livornese crede tanto nel tedesco, e lui, pronto e carico, sarà un'importante alternativa nel corso di questa lunga e difficile stagione.

Allegri crede in Füllkrug, parole al miele per il tedesco

Max Allegri così in conferenza stampa oggi sul tedesco: "Sta migliorando la condizione, a Cagliari è entrato e ha fatto vedere che si mette a disposizione e che ha caratteristiche che non abbiamo. Si è presentato bene. Speriamo che abbia la possibilità di segnare anche lui, abbiamo bisogno di gol".