MN - Trauma distorsivo con danno capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro per Di Siena: si valuta l'operazione

La bella vittoria contro la Roma dello scorso 3 gennaio è stata per certi versi rovinata dal pesante infortunio che ha riportato Andrea Di Siena, reduce da una prima parte di stagione molto convincente. In un comunicato il Milan ha reso noto che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il ragazzo hanno evidenziato "un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con danno capsulo-legamentoso, che ha comportato l’immediata sospensione dell’attività e la necessità di ridurre il gonfiore dell’articolazione con un’approfondita fase di cure. Lo staff medico ha già provveduto alle prime terapie in sede e nei prossimi giorni Di Siena sarà valutato da uno specialista ortopedico per definire l’esatta entità del danno e i tempi di recupero".

Nei prossimi giorni il ragazzo si sottoporrà ad ulteriore visite per capire il da farsi in vista di un recupero lungo, ma stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it non è da escludere che il giovane attaccante rossonero possa operarsi. Questa decisione verrà però presa solo dopo aver consultato i medici.

di Lorenzo De Angelis