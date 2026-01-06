Verso Milan-Genoa: riecco Pulisic con Leao, c'è Gabbia
Dopo la vittoria con il Cagliari, il Milan torna a San Siro, per la prima volta in questo 2026, per disputare la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Enilive: giovedì sera alle 20.45 i rossoneri ospitano il Genoa. Un'occasione ghiotta per tenere il passo di Inter e Napoli, con cui il Diavolo condivide le posizioni alte della classifica, in un mese di gennaio fitto di impegni e che potrebbe rivelarsi determinante.
Massimiliano Allegri può sorridere perchè ritroverà dal primo minuto sia Matteo Gabbia che Christian Pulisic: con l'americano a pieno regime, finalmente potrà vedersi la coppia titolare con Leao utilizzata solamente in due occasioni in questa stagione dal primo minuto. Chi invece non ci dovrebbe essere è Christopher Nkunku, ancora alle prese con il suo infortunio post Verona. In dubbio anche Ruben Loftus-Cheek che nella giornata di martedì non si è allenato.
Il Milan si schiererà con una formazione molto simile a quella ideale: Maignan tra i pali e il terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic ristabilito definitivamente. Sulle corsie laterali ci saranno Saelemaekers e Bartesaghi mentre al centro sono insostituibili Modric e Rabiot, a cui farà compagnia Fofana. In attacco, come detto, si va verso la coppia Pulisic-Leao.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Rafa Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Nkunku, Gimenez
Diffidati: Tomori
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
