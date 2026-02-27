Milan-Torino, prosegue la vendita dei biglietti: iniziata la fase libera

Da qualche giorno ormai è aperta la vendita dei biglietti per la partita Milan-Torino, in programma il weekend del 21-22 marzo con data da definire. Dopo le diverse fasi di vendita, da ieri è aperta quella libera che permette a qualsiasi tifoso, senza nessun vincolo, di poter acquistare i biglietti.

FASI DI VENDITA

Fase abbonati

Da venerdì 20 febbraio ore 15:00 a domenica 22 febbraio ore 23:59, ogni abbonato alla Serie A stagione 2025/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.



Fase Milan Club

Da venerdì 20 febbraio ore 15:00 fino a domenica 22 febbraio ore 23:59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club” potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di “Tessera Socio Milan Club”.

Dalle 15:00 di lunedì 23 febbraio fino ad esaurimento posti.Under 16 sono acquistabili solo insieme ad 1 intero in un rapporto massimo 1:3;Under 16 sono cedibili solo ad altri Under 16;Under 16: tutti i tifosi nati dal 1 gennaio 2010 in poi;Promozione attiva a partire dalla fase abbonati.

Over 60

Senior Over 60: è cedibile solo ad altri Senior;

Senior Over 60: tutti i tifosi nati entro il 31 dicembre 1966;

Promozione attiva dalla fase abbonati.

INFO DI VENDITA

Ai tifosi della squadra ospite è riservato il Terzo Anello Verde.

I biglietti saranno in vendita su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket al costo di 14€ più commissioni.