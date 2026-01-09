Leao segna nel recupero e corre ad esultare con Fofana: il bel gesto di Rafa per consolare il compagno
Gol di Leao con dedica speciale per Youssouf Fofana, sostituito all'intervallo di Milan-Genoa dopo un errore inspiegabile a porta vuota che l'ha evidentemente condizionato dal punto di vista mentale. Già durante il primo tempo Rafa e Pulisic erano andati a consolarlo e spronarlo.
Sostituito all'intervallo per Loftus-Cheek, Fofana è rimasto in panchina con il cappuccio tirato sul volto, evidentemente rabbuiato. Al momento del gol nel recupero, minuto 92, Leao non ha voluto sentire ragioni. Né esultanza di gruppo e né palla subito rimessa a centrocampo: Rafa è corso velocemente verso la panchina per esultare proprio con il compagno. Un bel gesto del portoghese.
