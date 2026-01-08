Tuttosport: "Maignan rossonero a vita: rinnoverà fino al 2031!"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Maignan rossonero a vita: rinnoverà fino al 2031!". Mike Maignan è sempre più vicino al rinnovo del suo contratto che scade il prossimo 30 giugno. La proposta del club rossonero è la seguente: 5,5 milioni di euro di base fissa più bonus e una durata contrattuale più lunga, ovvero cinque anni a fronte dei tre con opzione che era stata formulata a gennaio 2025 prima di essere modificata al ribasso.

In via Aldo Rossi si tiene un profilo basso perchè manca ancora la cosa più importante, cioè la firma del francese, ma si respira comunque grande fiducia. Tuttosport spiega cos'è cambiato nella testa di Maignan: "Maignan, che in estate aveva promesso ad Allegri la massima professionalità a prescindere dalla situazione contrattuale, ha visto i cambiamenti che ci sono stati a livello societario e quanto sia migliorato in clima a Milanello (e non solo) dopo la passata annata. Una squadra competitiva, in lotta per il vertice della classifica, uno spogliatoio sano e che rema tutto dalla stessa parte, un allenatore che ha ridato una mentalità di un certo tipo laddove si era persa e un preparatore dei portieri come Claudio Filippi che è entrato nel sistema operativo di Maignan sono alcuni dei punti cardine che hanno portato il francese a rivedere la sua posizione. Superfluo sottolineare come anche i senatori del gruppo squadra abbiano spinto con lui per il rinnovo".