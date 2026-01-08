Scudetto a 88 punti, Champions a 74. Gazzetta: "Le quote di Max"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Le quote di Max". Durante la conferenza stampa di ieri a Milanello alla vigilia di Milan-Genoa di questa sera, Massimiliano Allegri si è "divertito" a a dare i numeri: secondo il tecnico rossonero ad oggi la quota scudetto è infatti di 88 punti, mentre quella della Champions è di 74 punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 38 (17)

Napoli 38 (18)

Roma 36 (19)

Juventus 36 (19)

Como 33 (18)

Atalanta 28 (19)

Bologna 26 (18)

Lazio 25 (19)

Udinese 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 21 (18)

Parma 18 (18)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 12 (19)