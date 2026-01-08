CorSera: "Guarda chi si rivede, la coppia Leao & Pulisic che piace a Max"

CorSera: "Guarda chi si rivede, la coppia Leao & Pulisic che piace a Max"MilanNews.it
© foto di DANIELE MASCOLO
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Guarda chi si rivede, la coppia Leao & Pulisic che piace a Max": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che stasera contro il Genoa la coppia d'attacco titolare pensata in estate da Max Allegri, cioè quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao, partirà finalmente dal primo minuto. Si tratterà solo della seconda volta che succede in questo campionato dopo il derby dello scorso 23 novembre.

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. 

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it