Condò: "L’Inter non è ancora campione d’inverno, solo il Milan può superarla"

Paolo Condo. sulle pagine del Corriere della Sera, ha scritto questa mattina: "L’Inter non è ancora campione d’inverno perché tra la gara di oggi col Genoa e i recuperi della prossima settimana il Milan, solo lui, mantiene una chance di sorpasso. Essendo però l’opzione largamente più probabile, diciamo che nei tornei a 20 squadre un titolo di metà percorso con quattro sconfitte sulla groppa non s’era mai visto. E dunque la percezione che Cristian Chivu stia effettivamente facendo qualcosa di diverso, malgrado lo stesso modulo e in gran parte gli stessi uomini, è forte.

Se si esclude la sconfitta dall’Udinese di agosto, infatti, l’Inter non ha lasciato nulla né in Italia né in Europa all’ampia platea di avversarie più deboli. Nessuna distrazione. Nessuna concessione. Nessun incidente. Il Parma ieri è stato subissato. Segnali di grande cinismo che fanno un po’ a pugni con l’aria quasi bohemienne di Chivu e la sua leadership gentile. La gentilezza di un lupo. Adesso i punti di vantaggio sul Napoli sono 4, e pur non avendo ancora l’aria di un giudizio universale lo scontro diretto di domenica definisce chiaramente chi può contare su due risultati".