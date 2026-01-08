Stasera Milan-Genoa. QS: "Pulisic-Leao per un Diavolo sempre al Max"

In vista di Milan-Genoa di questa sera a San Siro, il Quotidiano Sportivo titola così: "Pulisic-Leao per un Diavolo sempre al Max". Solo per la seconda volta in questo campionato, Massimiliano Allegri potrà schierare dall'inizio la coppia d'attacco titolare che aveva pensato in estate, cioè quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Con la vittoria di ieri a Parma, l'Inter si è portata a +4 sul Diavolo e sul Napoli che invece non è andato oltre il 2-2 contro l'Hellas Verona.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna