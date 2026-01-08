Stasera Milan-Genoa. QS: "Pulisic-Leao per un Diavolo sempre al Max"

Stasera Milan-Genoa. QS: "Pulisic-Leao per un Diavolo sempre al Max"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

In vista di Milan-Genoa di questa sera a San Siro, il Quotidiano Sportivo titola così: "Pulisic-Leao per un Diavolo sempre al Max". Solo per la seconda volta in questo campionato, Massimiliano Allegri potrà schierare dall'inizio la coppia d'attacco titolare che aveva pensato in estate, cioè quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Con la vittoria di ieri a Parma, l'Inter si è portata a +4 sul Diavolo e sul Napoli che invece non è andato oltre il 2-2 contro l'Hellas Verona.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna