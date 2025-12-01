Materazzi: "Ecco perchè il Milan è tornato a vincere i derby"

Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, ai microfoni di Sky, ha parlato così dell'Inter di Chivu: "Siamo a un punto dalla prima. Il campionato è lungo, ci sono tante squadre. C'è Milan che, giocando una partita a settimana, è ben attrezzato e ben allenato. Quindi sarà lunga fino alla fine. Mi auguro di portare a casa un risultato positivo a fine anno, magari sperando con qualche trofeo, perché io ho sempre detto e lo ribadisco, ma penso che chiunque capisce almeno un po' di calcio sa che l'Inter, secondo me, è la squadra più attrezzata per vincere lo Scudetto e per andare lontano in Europa. Mi auguro che possa raccogliere quello che merita, perché è la squadra più forte.

Cosa ha cambiato Chivu secondo te? Sta provando, sta cambiando e sta continuando a cambiare dal mondiale per club, magari nella mentalità nell'andare a prendere l'avversario più alto. Si vede anche la differenza di metri da centrocampo quando vai alla conquista della palla. Non è facile, perché vedi il derby, poteva finire 1-2-3-0 per l'Inter, poi hai perso perché il Milan è una squadra che ti aspetta, ha imparato a giocare contro l'Inter, perché dopo 7-8 derby persi consecutivamente si è messa con molta umiltà ad aspettare l'Inter, aspettare l'occasione di fare gol e l'ha sempre fatto fino a oggi, perché ha vinto 3-4 derby di fila, anche meritatamente, perché non dico che il Milan non abbia meritato domenica scorsa, sicuramente l'Inter ha avuto più occasioni, però il Milan ha fatto la sua partita, la partita che doveva fare, per poter portare a casa un risultato utile contro una squadra molto forte" riporta fcinter1908.it.

