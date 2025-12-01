Lady Gabbia in dolce attesa: Matteo diventerà papà di una bambina

Dopo la vittoria di sabato sera con clean sheet e il primato in classifica della sua squadra, per Matteo Gabbia arriva un'altra super notizia, questa volta fuori dal campo. Come condiviso nel suo profilo Instagram tramite un post condiviso con la sua compagna, il difensore rossonero ha annunciato che diventerà presto papà di una bambina. Una bellissima notizia che renderà sicuramente euforico ed entusiasta il difensore classe '99 che non vedrà sicuramente l'ora di poter dedicare un gol alla sua prima figlia. Tanti i commenti di congratulazione sotto il post della coppia, con il primo tra i compagni di squadra quello del giovane Bartesaghi che ha commentato con l'emoji della faccina con gli occhi a cuore.

Ancora non è noto il nome che i due genitori hanno scelto per la loro bimba che sicuramente verrà condiviso nel corso del tempo. La redazione di MilanNews fa le proprie congratulazione a Matteo Gabbia e alla sua compagna.