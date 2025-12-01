Reijnders premiato come miglior centrocampista della scorsa Serie A assieme a McTominay e Barella

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, è stato premiato come miglior centrocampista della Serie A assieme a Nicolò Barella dell'Inter e a Scott McTominay del Napoli, il quale è stato votato anche come miglior calciatore dell'intero campionato scorso. Il voto è stato espresso dai calciatori del campionato italiano. L'olandese del City "Ciao ragazzi. Voglio ringraziare chi ha votato per me per questo premio. Mi ha reso molto orgoglioso. Spero di vedervi presto in campo".

LE PAROLE DI REIJNDERS AD INIZIO NOVEMBRE

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, si è così espresso a ZiggoSport commentando il suo valore di mercato da 70 milioni di euro: "Wow, è alto. A volte controllo i miei ex compagni di squadra su Transfermarkt per vedere come stanno andando, ma non ho mai il mio. L'ultima volta che ho saputo per quanto sono stato acquistato, sono rimasto sorpreso. Ma è un bel complimento da parte di Transfermarkt."

LA CESSIONE DI REIJNDERS

Nella giornata odierna si è svolta l'assemblea degli azionisti del Milan atta ad approvare il bilancio del Club per la stagione 2024/25, con l’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2025.

Dai documenti visionati dalla redazione di MilanNews.it queste sono le cifre ufficiali della cessione di Tijjani Reijnders, e non solo:

PLUSVALENZE

Reijnders: ceduto a 54,87 milioni, valore residuo 12,97 milioni: plusvalenza 41,89 milioni

Kalulu: ceduto a 13,55 milioni, valore residuo 0,36 milioni: plusvalenza 13,19 milioni

Simic: ceduto a 2,61 milioni, valore residuo 0,13 milioni: plusvalenza 2,47 milioni

Romero: ceduto a 3,21 milioni, valore residuo 1,56 milioni: plusvalenza 1,65 milioni

Pellegrino: ceduto a 3,50 milioni, valore residuo 2,33 milioni: plusvalenza 1,17 milioni

Stalmach: ceduto a 0,190 milioni, valore residuo 0,117 milioni: plusvalenza 0,073

Costo ammortizzato: -4,594 milioni

TOTALE PLUSVALENZE: 55.9 milioni

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE SCARONI

"Vi dico, senza riassumere tutto, tre cose importanti. La prima cosa è che abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio in attivo, dopo che da 17 anni il Milan non chiudeva un risultato in utile. Lo considero un risultato brillante. Se io escludo diritti tv e player trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest esercizio. Tutto quello che è al di fuori da diritti tv e player trading è triplicato: un qualcosa di spettacolare, che mi dà fiducia per il futuro. Entro certi limiti prescindono dai nostri risultati sportivi: ci permettono di passare anni tristi come questo che stiamo vivendo senza Champions League. Nel Player trading abbiamo incassato negli ultimi 4 anni 62 milioni. L'Inter ne ha incassati 202, il Napoli 193. Che vuol dire? Che abbiamo bisogno meno di altri clubs di vendere giocatori per far quadrare il bilancio. È un po' meno vero per il bilancio che si è appena concluso, perché la vendita di Reijnders ci ha dato una grande plusvalenza".