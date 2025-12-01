Chiariello: "Il Milan di vantaggi arbitrali ne ha avuti fin troppi. E il Napoli, a differenza del Milan, ha dimostrato di essere una capolista affidabile"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sul Napoli e sul Milan: "Ieri sera la capolista Napoli, a differenza della capolista Milan, ha dimostrato di essere affidabile. Milan che per un tempo è stata dominata dalla Lazio, ha trovato un gran gol e poi nel finale è stata salvata da un convulso consulto VAR arbitro che ha lasciato tutti molto perplessi. Perché in base alle regole attuali, lo ripeto, il mio vecchio pensiero, quello di oggi non è calcio. Siamo in una fase ridicola del calcio. Oggi si gioca alle belle ballerine in campo, ai pinguini, alle statuine, si danno rigori televisivi, ma se la regola è che su tiro in porta braccio fuori dalla sagoma del corpo, quello è calcio di rigore, altro che fallo dell'avversario. Quello per me non è mai rigore, lo ribadisco, ma secondo le attuali regole quello è rigore. E l'arbitro salva dal rigore inventandosi, arrampicandosi sugli specchi di un eventuale fallo quando i due si strattonavano a vicenda e non c'era proprio questo fallo. Ha smentito il suo VAR senza fargli fare brutta figura.

Di fatto è stata una decisione politica quella dell'arbitro di San Siro che richiamato all’On Field Review, dovuto al braccio fuori sagoma, non se la sente di assegnare il rigore e si inventa una punizione che non c'è. Ha fatto bene, era un rigore da non darsi e in questo modo ha trovato la il cavillo per salvare la faccia a sé al VAR. Io so solo che il Milan quest'anno di vantaggi arbitrali ne ha avuti fin troppi. Due gol irregolari col Pisa, un rigore scandaloso con la Fiorentina, questa decisione è piuttosto controversa. No, il Milan non è una capolista affidabile, a mio giudizio, è solo il mio parere".